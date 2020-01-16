عمّان 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسأدان الاتحاد البرلماني العربي اليوم، إعلان السلطات الإسرائيلية بإنشاء محميّات طبيعية جديدة، وتوسيع محميّات قائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وعدّ رئيس الاتحاد المهندس عاطف الطراونة، القرار الإسرائيلي تكريساً لسياسة الأمر الواقع الذي تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضه منذ عام 1948 على أراضي فلسطين العربية، وتغليباً لهيمنة القوة وشريعة الغاب، التي تستمد قوتها وتعنتها من السياسات الإسرائيلية السافرة والممنهجة، لفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية.وحذر في بيان صدر في العاصمة الأردنية عمان، من مغبة قرارات وإجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلية وممارساتها غير القانونية، والمخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية، واصفاً القرار بـ"الشائن" شكلاً ومضموناً .وذكر الطراونة العالم أجمع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت منذ احتلالها أرض فلسطين عام 1948م، الاستجابة لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مناشداً الأسرة الدولية وبرلمانات ودول العالم أجمع التمسك بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، سبيلاً وحيداً لكبح جماح إسرائيل وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.// انتهى //17:07ت م0148