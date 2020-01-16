الجزائر 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسأجرى رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد اليوم، محادثات مع نظيره الإيطالي “جوسيبي كونتي”، الذي يزور الجزائر حالياً.وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أن زيارة رئيس الوزراء الإيطالي للجزائر، تندرج في إطار ديناميكية جهود المجتمع الدولي لوضع حد للنزاع في ليبيا.وستسمح هذه الزيارة، حسب المصدر، بتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية، والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:34ت م0155