الجبيل 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة جون أبي زيد بمركز الزوار الذي يقوم بزيارة لمدينة الجبيل الصناعية.وأبدى السفير الأمريكي إعجابه بجودة الحياة وحسن المحافظة على البيئة بالتوافق مع الحياة السكانية والتطور العلمي الملحوظ وأثنى على حسن التخطيط , لافتاً إلى أنه مهتم بزيادة جذب الأعمال في مختلف الصناعات الأمريكية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الهيئة الملكية بالجبيل متمنياً جلب مزيد من الاستثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية , بوصف مدينة الجبيل الصناعية المكان المناسب لذلك بما يتوفر بها من فرص صناعية وخدماتية متعددة.واشتملت زيارة السفير الأمريكي والوفد الدبلوماسي المرافق له لمدينة الجبيل الصناعية على المنطقة السكنية , حيث شاهدوا مركز المدينة الاقتصادي الجديد واطلعوا على مكانته الاقتصادية والاستثمارية التي سيوفرها للمدينة مستقبلاً.// انتهى //17:39ت م0156