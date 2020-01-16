الطائف21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسشاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في فعاليات الحديقة الثقافية لملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" .وتأتي مشاركة الإدارة من خلال ركن يحوي مبادرات الإدارة التي شاركت بها في الملتقى وهي مبادرة الخط العربي في التصوير التشكيلي وهي مبادرة فنية تشكيلية، تهدف لترسيخ أهمية الحرف العربي كأحد أهم الفنون الاسلامية لارتباطه الوثيق بالقرآن الكريم ،ومبادرة هويتي العربية التي تبنتها إدارة النشاط الطلابي للبنين وهي تهدف لتعريب الكلمات الدارجة لدى الشباب ومعالجة التغريب اللغوي الذي طرأ على ألسنة الشباب والشابات بالإضافة لمبادرة منافسات قراءة بلا أخطاء ، ومبادرة إفصاح وإضفاء التي تبنتها كذلك إدارة نشاط الطالبات وتهتم بنشر ثقافة منهجها القرآني وتعتمد على الإلقاء والقراءة والحوار مع تعبير الطلاب عن كل ما يريدونه بلغة عربية صحيحة تستهدف لنشر لغة القرآن الكريم وثقافة القراءة وغرس حبها في نفوس النشء، إلى جانب المشاركة بعدد من العروض والمسرحيات والأوبريتات.وحظي جناح تعليم الطائف بإقبال كبير من المهتمين الزوار وكبار المسؤولين من المؤسسات الحكومية والقنصليات وممثلي الجهات الحكومية والأهلية.وقدم المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي شكره وتقديره لفريق العمل المشارك من إدارة النشاط الطلابي للبنين وإدارة نشاط الطالبات على المشاركة النوعية والمتميزة في الحديقة الثقافية والعمل الدؤوب والمستمر ليحقق جناح الإدارة المشارك الأهداف المنشودة بما يلبي رغبات الزوار ومرتادي الحديقة الثقافية.// انتهى //17:42ت م0157