عمّان 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسعقد رؤساء مؤسسات تابعة لاتحاد الجامعات العربية في العاصمة الأردنية عمان اليوم، اجتماعاً لبحث اليات تحفيز الأكاديميين العرب على إنتاج المزيد من الأبحاث العلمية التطبيقية لمعالجة المشاكل التي تواجه المجتمعات العربية.وبحث المشاركون في الاجتماع، البرامج التي ينوي الاتحاد تنفيذها في مجالات النشر والبحث العلمي والجودة والحوكمة وتنشيط التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات العربية، مستعرضين التقارير الإدارية والمالية السنوية والانشطة التي عقدتها هذه المؤسسات والخطط التي تنوي تنفيذها بما ينسجم مع الأهداف والتطلعات التي تحقق غاياتها.واقترحوا زيادة عدد الكليات المشتركة في الجمعيات والمجالس والمراكز وتنظيم المؤتمرات المتخصصة وورشات التدريب وتنشيط الزيارات والتعاون المتبادل لتحقيق الفائدة العلمية والفنية والتقنية والمهنية بين المؤسسات.وقدم الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة خلال الاجتماع، شرحًا موجزًا عن الأنشطة والفعاليات التي ينوي الاتحاد تنفيذها والتي تنسجم مع الخطة الإستراتيجية التي أقرها مؤخرًا والهادفة إلى زيادة القدرة التنافسية للجامعات العربية .من جانبه، عرض الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور خميسي حميدي، الذي يتولى الإشراف على أنشطة وبرامج هذه المؤسسات ومتابعتها، للتحديات والمعوقات التي تواجه المؤسسات المنبثقة عن الاتحاد، مشيرًا إلى ضرورة اعتمادها على ذاتها في تحصيل الاشتراكات وزيادة الدخل الذاتي من خلال التفاعل مع القطاعات الأخرى.// انتهى //17:54ت م0158