الكويت 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسالتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح اليوم، وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري الدكتور محمد العصار الذي يزور الكويت حالياً.وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ضمن محور الزيارة لاسيما ما يتعلق بالمجال العسكري وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين البلدين.// انتهى //18:31ت م0162