بيروت 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم بأنّ "قوة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي أقدمت على تجاوز البوابة الحديدية الفاصلة بين الأراضي الفلسطيني المحتلة وجنوب لبنان عند مستوطنة مسكافعام قبالة بلدة عديسة".ولفتت الوكالة النظر إلى أنّ "القوة الإسرائيلية قامت بعملية تفتيش على الطريق الترابية التي تم استحداثها مؤخرًا، بعد ذلك اجتازت جرافة نوع بوكلين وقامت بأعمال حفر في ظل تمركز عدد من الآليات والجنود الإسرائيليين وراء الدشمة قبالة حاجز الجيش في العديسة وفي محيط الأعمال".// انتهى //18:47ت م0163