بانكوك 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واستأهلت الإمارات والأردن إلى دور ربع النهائي لكأس آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم ، بعد تعادلهما بهدف لكل منهما اليوم الخميس على استاد مدينة بوريرام، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة للمسابقة في تايلاند.وفي المباراة الثانية ضمن نفس المجموعة فازت كوريا الشمالية على فيتنام 2-1 على استاد راجامانغالا في بانكوك.وبذلك تصدرت الإمارات ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن الأردن، مقابل 3 نقاط لكوريا الشمالية ونقطتين لفيتنام.ويلتقي منتخب الإمارات في الدور ربع النهائي مع أوزبكستان ثانية المجموعة الثالثة، ويواجه الأردن منتخب كوريا الجنوبية أولى المجموعة الثالثة.وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز الأردن على كوريا الشمالية 2-1 وتعادل الإمارات مع فيتنام 0-0، وفي الجولة الثانية تغلب َمنتخب الإمارات على كوريا الشمالية 2-0 وتعادل الأردن مع فيتنام 0-0.//انتهى //18:52ت م0164