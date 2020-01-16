نيويورك 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم على ارتفاع وتخطى مؤشر "ستاندرد اند بورز500" مستوى 3300 نقطة للمرة الأولى وسجل كل من المؤشرين "داو جونز" الصناعي و"ناسداك" مستوى قياسيًا جديدًا في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت ، بعد أن وقعت الولايات المتحدة والصين اتفاقا تجاريًا مبدئيًا.وصعد "داو جونز" 101.73 نقطة، أو 0.35 بالمئة، عند الفتح ليصل إلى 29131.95 نقطة ، وارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" الأوسع نطاقًا 13.68 نقطة، أو 0.42 بالمئة، إلى 3302.97 نقطة، وقفز مؤشر "ناسداك" المجمع 54.75 نقطة، أو 0.59 بالمئة، إلى 9313.45 نقطة.// انتهى //18:52ت م0165