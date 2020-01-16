أبوظبي 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسوقعت دائرة الطاقة في أبوظبي اليوم مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، بهدف تبادل الخبرات والممارسات واستعراض الرؤى في مجال تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات وتعزيز كفاءة واستدامة الطاقة وتحفيز مسيرة تحول الطاقة في أبوظبي.وقع المذكرة وكيل دائرة الطاقة المهندس محمد بن جرش الفلاسي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" فرانسيسكو لا كاميرا.وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل مشترك للتعاون بين الطرفين فيما يخص مختلف المشاريع والأنشطة التي تدعم سيناريوهات الطاقة المتجددة وزيادة حصتها وتقنياتها في أبوظبي.وسيعمل الجانبان بموجب "مذكرة التفاهم" على تحديد أوجه التعاون الممكنة وتعزيز الحوار والسعي لتفعيل المواقف المشتركة بما يخدم الأهداف الإستراتيجية للطرفين.// انتهى //18:55ت م0166