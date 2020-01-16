بيروت 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واساستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري في بيروت اليوم، السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبيكين، واستعرض معه آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.كما التقى الرئيس الحريري بممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وأجرى معه جولة أفق حول مختلف المسائل والموضوعات المحلية والإقليمية.// انتهى //19:40ت م0168