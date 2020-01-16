الأمم المتحدة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم إن عددًا قياسيًا يبلغ نحو 45 مليون شخص في 16 دولة في مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية يعانون من انعدام شديد في أمن الغذاء بعد موجات متكررة من الجفاف والفيضانات وتدهور الأوضاع الاقتصادية.وصرحت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لجنوب القارة الأفريقية لولا كاسترو بان "أزمة الجوع وصلت لمستوى لم نشهد مثله من قبل والمؤشرات تظهر أن الأمر سيتفاقم".وأضافت المسؤولة الأممية بأن ”موسم الأعاصير السنوي بدأ ولا يمكننا ببساطة أن نتحمل تكرار الدمار الذي تسببت فيه العواصف غير المسبوقة في العام الماضي“.// انتهى //19:41ت م0170