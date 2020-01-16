نجامينا 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسبدأ وفدان من البنك الدولي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، زيارةً لجمهورية تشاد، لبحث أوضاع اللاجئين، ومتابعة برامج الدعم المقدمة لهم من قبل البنك الدولي والأمم المتحدة.وأفاد منسق برنامج " باركا " الحكومي جافيت دودو بينجيلا أن الوفدين سيطلعان على أوضاع اللاجئين والنازحين في المعسكرات الموجودة بـ"وادي، وفيرا، وآمجاراس، شرق البلاد.وتوجد في تشاد عدة مخيمات للاجئين والنازحين، الهاربين من هجمات جماعة بوكوحرام، التي تستهدف المدنيين والعسكريين، وتختطف طالبات المدارس.ويعاني ساكنوا هذه المخيمات أوضاعًا اجتماعية واقتصادية صعبة، حيث أن برامج التدخل لصالح هؤلاء لا تزال محدودة التأثير.// انتهى //19:42ت م0171