الجزائر 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسالتقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم، رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى متابعة وتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وكان كونتي وصل في وقت سابق اليوم إلى الجزائر وأجرى مباحثات مع نظيره الجزائري عبد العزيز جراد.وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود المجتمع الدولي لوضع حد للنزاع في ليبيا و تقديم حل دائم لها.// انتهى //20:16ت م0173