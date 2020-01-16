الطائف 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واستشارك جامعة الطائف في فعاليات الحديقة الثقافية بدورتها الثالثة على الواجهة البحرية بمحافظة جدة، بعرض مسرحي بعنوان "همة شامخة"، إضافة إلى مسابقة بعنوان "فصيح مكة"، وهي مسابقة إلقاء نص شعري أو نثري فصيح بطريقة مسرحية أو ابتكارية.وتهدف فعاليات المسابقة إلى اكتشاف وإبراز المواهب في الإلقاء الشعري، وتربية الذوق الأدبي الرفيع بين الناشئة لرفع مستواهم الأدبي والثقافي وبث روح التنافس، إضافة إلى تنمية مهارات الإلقاء والتحاور والتعبير.ويشارك في تحكيم المسابقة كل من الدكتور طلال الثقفي، والدكتورة الريم الفواز، والدكتور ناهس العضياني، ويقدمها الدكتور عبدالرحمن المالكي.مما يذكر أن ملتقى مكة الثقافي، الذي يقام في الحديقة الثقافية ركز في نسخته الحالية على أهمية اللغة العربية وربطها بالذكاء الاصطناعي، وتقديم منظومة من المبادرات لاستخدام اللغة العربية في منطقة مكة المكرمة.ورشحت جامعة الطائف ثلاث مبادرات للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي، هي: مبادرة "تأسيس أندية الشعر العربي في مدارس مكة المكرمة"، ومبادرة "منصة تبيان"، إضافة إلى مبادرة "لغة القرآن كيان وانتماء".// انتهى //20:21ت م0174