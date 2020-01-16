جوهانسبورغ 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسقتل ثلاثة أشخاص وجرح سبعة آخرون في حادث إطلاق نار بإقليم كوازولو- ناتال شرق جنوب أفريقيا.وذكرت وسائل إعلام في جنوب أفريقيا أن مجموعة من المسلحين هاجموا سيارة نقل عمومي كبيرة بمنطقة كريغلين، شمال ديربان، وقتلوا ثلاثة من المارين.وأوضح مسؤول خدمات الطوارئ في جنوب أفريقيا راسل ميرينغ، أنه عُثر على أشخاص ملقين على الأرض بجانب السيارة المركونة بجانب الطريقة وتملؤها ثقوب لطلقات نارية.// انتهى //20:27ت م0175