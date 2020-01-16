الرياض 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسزكى أعضاء الجمعية العمومية التأسيسة للاتحاد الدولي لبولو الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين رئيسا للاتحاد الجديد لمدة أربعة أعوام ، خلال العمومية التي عقدت مساء اليوم بمشاركة 29دولة.وفور إعلانه أبدى فهد بن حثلين اعتزازه بالثقة التي منحها له أعضاء الجمعية العمومية معلناً عن إقامة البطولة الدولية الأولى لبولو الإبل في شهر فبراير المقبل بمدينة العلا.وأوضح أن الغرض من تأسيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل هو تأسيس اتحاد يدير اللعبة في جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى نشر وتوسيع قاعدة المشاركين فيها من خلال تشجيع الدول لتأسيس كيانات محلية تحصل على عضوية الاتحاد، إلى جانب التخطيط الإستراتيجي، وصياغة لوائحه الداخلية، وتنظيم عمل الاتحاد، ورسم السياسات والإجراءات، وتوجيه أعمال الاتحاد والإشراف على أعضائه، كما سيعمل الاتحاد على الرقابة على أعمال أعضائه، وإجراء ودعم البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير اللعبة، وإعداد وتأهيل اللاعبين والإداريين والمدربين والحكام وتطويرهم.وأعلن رئيس المنظمة الدولية للإبل ورئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، عن اعتماد5 مراكز تابعة للمنظمة الدولية للإبل متعلقة بالإبل وهي المركز الدولي للتحكيم والوساطة في منازعات الإبل، والمركز الدولي لمزادات الإبل، والمركز الدولي لسلالات الإبل، والمركز الدولي لأبحاث ودراسات الإبل، والمركز الدولي لإعلام الإبل، إلى جانب الاتحاد الدولي لبولو الإبل الذي عقدت عموميته التأسيسية مساء اليوم في روضة خريم .// انتهى //20:27ت م0176