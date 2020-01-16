إسلام آباد 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسالتقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مكتبه بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم بوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.وبحسب بيان صادر في إسلام أباد بحث الجانبان خلال اللقاء تطورات الوضع الراهن في الشرق الأوسط، وعملية السلام الأفغانية، إلى جانب الوضع الإنساني في إقليم كشمير.وقال قريشي: إن باكستان ملتزمة بآداء دور بناء وإيجابي لدعم السلام الإقليمي، ولن تكون جزءًا من أي صراع في المنطقة.وأطلع قريشي الأمين العام للأمم المتحدة على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان لتخفيف التوتر في المنطقة، مطالبًا الأمم المتحدة بآداء دورها في هذا الصدد.من جانبه أشاد أنطونيو غويترس بالدور الذي تؤديه باكستان لتعزيز السلام، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى حل الخلافات والنزاعات عبر الطرق السلمية والدبلوماسية.// انتهى //20:50ت م0179