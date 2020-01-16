بانكوك 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسعاود المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما اليوم، تدريباته بعد مواجهة منتخب سوريا أمس ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2020 بتايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).وأجرى "الأخضر" حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب "تاماسات" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، بدأت بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى، مران الاستحواذ على الكرة، أعقبه مناورة مصغّرة.ويواصل "الأخضر" تدريباته غدا استعدادًا لمواجهة منتخب تايلاند ضمن الدور ربع النهائي من كأس آسيا.// انتهى //20:54ت م0180