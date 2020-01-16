المنامة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسالتقى سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي في مملكة البحرين اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.واستُعرض خلال اللقاء العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:56ت م0187