القاهرة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم اتصاليْن هاتفييّن بنظيريه اليوناني والإيطالي.وتناول الاتصالان التطورات على الساحة الليبية، والتدخل التركي في الأزمة الليبية والتأكيد على خطورته وتأثيره السلبي على مؤتمر برلين والوضع داخل ليبيا، ما يُعدّ دليلاً على النية لخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويُنذر بمزيد من تدويل الأزمة الليبية.وأعرب الجميع عن القلق الشديد من أن يؤدي مثل هذا الإعلان إلى إهدار الجهود المبذولة من قِبَل المجتمع الدولي والدول الحريصة على مصالح ليبيا واستقرارها، التي تتضافر فيما بينها للتوصل إلى تسوية شاملة تتضمن التعامل مع بحث أوجه الأزمة الليبية كافة، إضافة إلى التوافق على أهمية دعم العملية السياسية في برلين ومنحها كل فرص النجاح بدلاً من المُغامرة مُجدداً بوضع الجهود الدولية في المسألة الليبية موضع الخطر.// انتهى //21:57ت م0188