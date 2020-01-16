باماكو 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسالتقى دولة رئيس الوزراء المالي الدكتور بوبو سيسي ، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي خالد بن مبروك الخالد، يرافقه وفد من الغرفة التجارية والصندوق السعودي للتنمية.وبُحث خلال اللقاء أوجه التعاون بين المملكة وجمهورية مالي خاصة في المجال الاقتصادي والاطلاع على الفرص الاستثمارية في مالي.وقدمت الغرفة التجارية السعودية الدعوة لرجال الأعمال الماليين لزيارة المملكة لمقابلة نظرائهم والاطلاع على فرص التبادل التجاري بين البلدين.// انتهى //22:03ت م0190