تونس 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسافتتحت بمدينة رادس بتونس العاصمة اليوم الدورة الرابعة والعشرون لبطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، بمشاركة 16 منتخبًا، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد منصورو اريمو وعدد من الشخصيات الرياضية الأفريقية.وقُسمت المنتخبات إلى أربع مجموعات، تضم الأولى: منتخبات مصر والكونغو وغينيا وكينيا، والمجموعة الثانية: أنغولا والغابون ونيجيريا وليبيا، والمجموعة الثالثة: تونس والكاميرون والكوت ديفوار والرأس الأخضر، والمجموعة الرابعة :المغرب والجزائر والكونغو برازافيل وزامبيا.وستكون هذه الدورة التي ستتواصل إلى يوم 26 يناير الجاري دورة مرشحة إلى أولمبياد اليابان 2020 وكذلك إلى مونديال مصر 2021 .// انتهى //22:15ت م0191