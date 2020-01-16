الرياض 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسأوضح رئيس مجلس ادارة المنظمة الدولية للإبل ورئيس مجلس ادارة نادي الابل فهد بن فلاح بن حثلين أن اعتماد المنظمة قرار إنشاء المركز الدولي لسلالات الإبل، جاء لتقييد جميع المعلومات المتصلة بالإبل وسلالاتها، مشيراً إلى أن مقر المركز الرئيس سيكون في مدينة الرياض، مع إمكانية إنشاء فروع له بقرار من مجلس إدارة المنظمة في الدول الأعضاء في المنظمة حسب الحاجة .وكشف ابن حثلين في تصريح صحفي أن المركز سيعمل على تحقيق 12 هدفاً، يأتي في مقدمتها إنشاء قاعدة بيانات دولية موثقة عن سلالات الإبل وتنظيمها ومنح شهادات توثيق السلالة، إلى جانب وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير منهجية علمية وعملية لذلك، وبناء قواعد معلومات إلكترونية لسلالات الإبل، بما يحقق حفظ جميع وثائقها، وضبط تسجيلها.وقال: " المركز سيكون مختصصاً بإصدار شهادات تحديد السلالة للإبل وفقاً للأنظمة والتعليمات التي يعتمدها المركز، كما سيقوم بتقديم المشورة والدعم الفني للمُلاك والمنتجين والمربين، فيما يتعلق بسلالات الإبل، إلى جانب إقامة المعارض والمؤتمرات واللقاءات والندوات والأنشطة ذات الصلة بسلالات الإبل، وتنظيمها، والمشاركة فيها، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك، وإقامة شراكات مع الجهات المختلفة لتنسيق التعاون بينها في جميع المجالات ذات الصلة بسلالات الإبل".وأبان رئيس المنظمة الدولية للإبل، أن المركز سينظم الدورات التدريبية المتصلة بسلالات الإبل ورعايتها، سواء للعاملين في المركز أو غيرهم، كما أنه سيمثل المنظمة الدولية للإبل في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المركز، إضافة إلى إجراء الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بسلالات الإبل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها، والإسهام في التعريف بالتراث الحضاري للإبل ، وإبرازه ونشره، والمحافظة عليه، والتعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات الخاصة بها مع المكتبات والهيئات المحلية والدولية، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.// انتهى //22:43ت م0193