الرياض 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسأكد رئيس مجلس ادارة المنظمة الدولية للإبل ورئيس مجلس ادارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين أن المركز الدولي للتحكيم والوساطة في منازعات الإبل، الذي أنشىء، سيكون هو الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات المتعلقة في جميع شئون الإبل (سباقات، مزاين ، والمنازعات ذات الصلة عن طريق التحكيم أو الوساطة) .وشدد ابن حثلين على أن المركز يعد جهة مستقلة ومحايدة معترف بها من المنظمة الدولية للإبل، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويمثله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه لذلك، ومن أهم مبادئه عدالة الإجراءات والتمثيل العادل.وأوضح أن المركز سيعمل على إعداد الأساس القانوني لممارسة ومباشرة مهامه بحيث يعد النظام الأساسي للمركز ولوائحه والقواعد الإجرائية وأي تعديلات عليهما والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة، ويعد الأساس القانوني لممارسة ومباشرة التحكيم في شئون الإبل وإصدار القرارات التحكيمية بشأن جميع المنازعات.وكشف رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل أن المركز تأسس بمرجعية قانونية تتوافق مع الميثاق الدولي للإبل الصادر في 21 مارس 2019 في الرياض وبما يتوافق مع قوانين المنظمة الدولية للإبل، مؤكداً أن المركز سيكون مختصاً بالمنازعات التي قد تنشأ بين الاتحادات أو الأندية أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء جمعياتها العمومية أو " الممارسين، الحكام، الإداريين، المدربين، الإعلاميين المسجلين والوسطاء " أو منظمي الأحداث المتعلقة بالإبل أو الشركات الراعية أو المحطات التلفزيونية الناقلة، إلى جانب المنازعات المتعلقة باستخدام المنشطات، والمنازعات التعاقدية المنصوص فيها على شرط تحكيم يحيل المنازعة إلى المركز، إضافة إلى المنازعات ذات البعد الدولي إذا نص في العقد المبرم بينهما على شرط التحكيم أمام المركز.// انتهى //22:45ت م0194