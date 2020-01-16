تبوك 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسنظمت إدارة الدفاع المدني بمحافظة تيماء، اليوم، برنامجا توعويا بمستشفى مدينة تيماء العام، ضمن فعاليات حملة "وعيكم نجاة" .وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العَمري أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التقيد باشتراطات السلامة بالمنشآت الخاضعة للإشراف الوقائي وتعزيز مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية التقيد باشتراطات ومتطلبات السلامة العامة من شتى المخاطر المحيطة من ضمنها المخاطر المنزلية ومخاطر المجازفة في أثناء هطول الأمطار والسيول.وذكر أنه ومن خلال هذه الحملة يجري الوقوف على دور المتخصص بأعمال السلامة والتأكد من إلمامه التام بمتابعة التعليمات التي تكفل فعالية وسائل السلامة في المواقع سواء كانت منشأة حكومية أو أهلية كالمدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية والأسواق والمجمعات التجارية والفنادق والشقق المفروشة, ودور الإيواء ، من خلال تنفيذ عدة برامج حُدّدت بعناية مثل إقامة المحاضرات والندوات وتوزيع النشرات وإقامة المعارض التوعوية وفق الخطة التي وضعتها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة التي تشمل مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة.وأفاد الملازم أول العمري أن منسوبي الدفاع المدني بتيماء قاموا على هامش الحملة بالكشف على وسائل السلامة بالمستشفى والتأكد منها وتوعية العاملين بأهمية وسائل السلامة وطرق استخدامها ، وكيفية وضع خطط عمليات الإخلاء والاستفادة من وسائل السلامة في المستشفى ، بالإضافة إلى تقييم تنفيذ خطة الإخلاء وكيفية التعامل مع الحريق في كل قسم من أقسام المستشفى .// انتهى //22:50ت م0195