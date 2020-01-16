الرياض 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسكشف رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين عن إنشاء المركز الدولي لأبحاث ودراسات الإبل، الذي سيكون تابعاً للمنظمة الدولية ومقره الرياض.وقال: " المركز يهدف إلى تطوير ونشر الأبحاث العلمية والدراسات وتطوير الخبراء في مجالات الإبل وتوثيقها، إضافة إلى وضع الخطط والبرامج والإستراتيجيات الكفيلة بتطوير منهجية علمية وعملية لذلك، وبناء قواعد معلومات إلكترونية للأبحاث والدراسات عن كل ما يتعلق بالإبل، بما يحقق تنمية قطاع الإبل والتنمية المستدامة للمربين، وحفظ جميع الوثائق، وضبط التسجيل، وإجراء وتطبيق الأبحاث والدراسات عن الإبل وفقا للأنظمة والتعليمات والإستراتيجيات التي يعتمدها المركز".وأوضح أن المركز سيهتم بإشراك مُلاك الإبل والمنتجين والمربين، في كل ما يتعلق بشؤون الإبل التي ترمي للنهوض بالمجال تحقيقاً للشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة، وسيقيم المؤتمرات واللقاءات والندوات والأنشطة البحثية والدراسات ذات الصلة بشؤون الإبل، وتنظيمها والمشاركة فيها، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك، إضافة إلى إقامة شراكات مع الجهات البحثية المختلفة لتنسيق التعاون بينها في جميع المجالات ذات الصلة بأبحاث ودراسات الإبل، وتقديم الدورات التدريبية العلمية المتصلة بمجالات الإبل ورعايتها سواء للعاملين في المركز أًوغيرهم.// انتهى //22:52ت م0196