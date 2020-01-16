الرياض 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسأعلن رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين عن إنشاء المركز الدولي لإعلام الإبل، وسيكون تابعا للمنظمة الدولية ومقره الرياض.وأشار إلى أن المركز سيعنى بنشر أخبار الإبل وتوثيقها وإنشاء قاعدة بيانات دولية لأخبار الإبل ومنح الشهادات التي توثق هذه الأخبار، وله في سبيل تحقيق هذا الهدف وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير منهجية علمية وعملية لذلك، وبناء قواعد معلومات إلكترونية لأخبار الإبل، بما يحقق حفظ جميع وثائقها، وضبط تسجيلها.وقال:" سيقوم المركز بإصدار أخبار الإبل وفقاً للأنظمة والتعليمات التي يعتمدها المركز، إلى جانب نشر أخبار لمُلاك الإبل والمنتجين والمربين في كل ما يتعلق بشؤون الإبل، وإقامة المؤتمرات واللقاءات والندوات والأنشطة الإعلامية ذات الصلة بشؤون الإبل، وتنظيمها، والمشاركة فيها، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك".وكشف أن المركز سيكون مطالبا بإقامة شراكات مع الجهات المختلفة لتنسيق التعاون بينها في جميع المجالات ذات الصلة بنشر أخبار الإبل، وتقديم الدورات التدريبية الإعلامية المتصلة بنشر أخبار الإبل ورعايتها، سواء للعاملين في المركز أو غيرهم.// انتهى //22:54ت م0197