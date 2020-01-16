طرابلس 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسأعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن أمله في أن يفضي مؤتمر برلين إلى وقف نهائي لإطلاق النار، حتى يتمكن النازحون الليبيون من العودة إلى منازلهم.وأكدت البعثة الأممية استعداد وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لتكثيف الجهود لدعم النازحين.وتقول مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن عدد النازحين في مختلف أرجاء ليبيا تخطّى 268 ألفا، وأن عدد النازحين، الذين قدمت لهم مواد الإغاثة الأساسية منذ أبريل 2019، حتى أغسطس من نفس العام، بلغ 9817 شخصًا.// انتهى //22:58ت م0199