أبوظبي 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالاً هاتفيًا من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان.وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات في المنطقة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.// انتهى //23:55ت م0202