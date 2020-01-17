القاهرة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.وتناول الاتصال عدد من الملفات الإقليمية والدولية في مقدمتها الأزمة الليبية، ومفاوضات سد النهضة.وشدد الرئيس المصري خلال الاتصال على الموقف المصري الإستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.// انتهى //00:13ت م0204