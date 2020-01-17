جيزان 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسشارك طلاب وطالبات تعليم جازان المرتادين لأندية الحي اليوم في فعاليات مهرجان جازان الشتوي، على مسرح قرية جازان التراثية، وذلك خلال مهرجان المسرح الشبابي والأفلام والعروض القصيرة، بحضور المساعد للشؤون التعليمية ياسر دويري.وتضمن المهرجان معرضًا مصاحبًا ضم معروضات وأعمالاً نفذتها مرتادات الأندية، تنوعت بين الفنية والتراثية والمشغولات اليدوية والرسومات، إلى جانب فلمين قصيرين من إنتاج أندية الحي للبنات.واستعرضت أندية الحي للبنين مواهب طلابها من خلال العروض المسرحية التي شملت اللوحات الوطنية واستعراض مواهب الطلاب في الإلقاء والشعر والتمثيل والتعليق والفنون الشعبية والرياضية وألعاب الخفة، التي حظيت بتفاعل كبير من الحضور.وشهد المهرجان مشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة يمثلون 45 نادياً للبنين والبنات من مختلف محافظات المنطقة وقدمت خلاله أكثر من 21 فيلماً قصيراً و24 عرضاً على خشبة المسرح وسط حضور كبير من المشاهدين والزائرين للقرية التراثية، كما قدم المهرجان نبذة تعريفية عن أدوار الأندية وبرامجها التي تقدمها خلال الفترة المسائية للطلاب والطالبات وجميع أفراد المجتمع.// انتهى //01:04ت م0206