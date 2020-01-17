فيسبادن 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واستراجع معدل التضخم في ألمانيا خلال عام 2019 إلى أقل مستوياته منذ ثلاث سنوات.وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أن انخفاض أسعار زيوت التدفئة ووقود السيارات أسهم في الحد من زيادة التضخم في ألمانيا خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن أسعار المستهلك زادت بنسبة 4ر1 في المئة على المستوى الذي كانت عليه في عام 2018، وبذلك يكون هذا هو أقل مستوى منذ ثلاث سنوات.// انتهى //01:12ت م0207