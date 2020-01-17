الرياض 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واستأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه اليوم على ضيفه الاتفاق بنتيجة (2 - 1 ).وافتتح الهلال التسجيل بعد مرور 3 دقائق فقط من انطلاق المباراة, عن طريق مهاجمه صالح الشهري، وقبل نهاية الوقت الأصلي تمكن الاتفاق من تسجيل هدف التعادل من نقطة الجزاء تقدم لها فيليب كيش مسجل هدف التعديل لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.ومع انطلاق الشوط الإضافي الأول عاود صالح الشهري الظهور مجددًا ومنح الهلال الأفضلية بالنتيجة وذلك بتسجيله الهدف الثاني لتنتهي المباراة بتأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي.وسيلتقي الهلال في الدور نصف النهائي مع الفائز من لقاء أبها والفتح والذي سيقام يوم الجمعة المقبل.// انتهى //01:32ت م0208