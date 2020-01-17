جدة 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسواصلت جمعية الثقافة والفنون بجدة لليوم الخامس على التوالي مشاركتها في الحديقة الثقافية ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي‬ بإقامة عدد من العروض المسرحية والفنون والقصائد الشعرية بمشاركة لجنة المسرح وفرق شعبية من الجمعية وذلك بالواجهة البحرية بجدة.وبدأت الفعاليات بإقامة أوبريت بعنوان " راية الحزم " تلاه عدد من الفنون قدمتها فرقة الفنون الشعبية بجمعية الثقافة والفنون بجدة، وسط تفاعل من حضور وزوار الفعاليات إضافة إلى مشاركة عدد من الشعراء بقصائد شعرية بهذه المناسبة.ونظمت جمعية الثقافة والفنون بجدة عروضًا مسرحية بعنوان " مفهوم القدوة " و"الخير قدوة " من أداء لجنة المسرح بالجمعية تشرح مفهوم الخير والقدوة الحسنة باعتبارهما من الأمور الجميلة التي يفعلها الأشخاص لنشر المحبة بين الجميع.وكانت الجمعية قد أطلقت فعالياتها من خلال جناحها بمقر فعاليات الحديقة الثقافية بتنظيم عدد من المبادرات المتنوعة للزوار منها مبادرة "خذ نسختك"، وأخرى تتمحور حول "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" وأنشطة وفعاليات متنوعة من مسرحيات ومنولوجات وأوبريتات وأمسيات ثقافية وفنية، ومشاركة للفنون الشعبية التابعة للجمعية، إلى جانب تنظيم دورات وورش للخط العربي والفن الفوتوغرافي وصناعة السينما.وأقامت الجمعية ضمن مشاركتها جدارية عنوانها " بأيدينا نخط لغتنا " تم تسخيرها في متناول يد الخطاطين وزوار الحديقة والكتابة عن اللغة العربية، ومسابقة بعنوان " المذيع الفصيح "، إلى جانب استضافة شخصيات تعليمية وإدارية وثقافية واجتماعية عبر استديو شُيّد لذلك والحديث معهم عن مبادرات ملتقى مكة الثقافي.// انتهى //01:36ت م0210