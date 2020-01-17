بروكسل 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسأجرى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأكد بيان للمجلس الأوروبي في بروكسل أنه جرى خلال الاتصال التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي من التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك، وأهمية قمة باريس التي عقدت في ديسمبر 2019 في إطار ما يعرف بعملية (نورماندي)، مشيدًا باتفاقية عبور الغاز المبرمة بين أوكرانيا وروسيا، معلنًا دعم الاتحاد استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا.وناقش الجانبان الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة الأزمة في ليبيا التي تشكل مخاطر إقليمية كبيرة حيث أكدا أهمية وقف الأعمال العدائية، وضرورة توصل جميع الأطراف إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة إطلاق العملية السياسية.وأكد رئيس المجلس على أن الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل مبادرات الأمم المتحدة وعملية برلين، موضحا أنه من الضروري التواصل مع جميع الشركاء الدوليين من أجل مناقشة خيارات وقف التصعيد في العراق والمنطقة.وشدد ميشيل على أن الاتحاد الأوروبي يدعم خطة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب بوصفها خطوة مهمة في الأمن الإقليمي وركيزة أساسية لعدم الانتشار العالمي.// انتهى //01:50ت م0211