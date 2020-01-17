تونس 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسصادق البرلمان التونسي اليوم، على قرض إيطالي بـقيمة 50 مليون يورو لدعم الإدماج المالي، بموافقة أغلبية النواب.وسيخصص القرض لتمويل مشروعين في مجالي الزراعة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويتم سداد القرض على مدى 17 سنة .وأوضح وزير المالية التونسي رضا شلغوم أن التخفيض من المديونية في تونس يتطلب التقليص من مصاريف الدولة وإيجاد موارد استثنائية.// انتهى //02:00ت م0213