نيويورك 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة اليوم.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 42ر267 نقطة، أو92ر0% ، ليصل إلى 64ر29297 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 52ر27 نقطة، أو 84ر0% ، ليصل إلى 81ر3316 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 44ر98 نقطة ، أو 06ر1% ، ليصل إلى 13ر9357 نقطة.// انتهى //02:41ت م0214