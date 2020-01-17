أبوجا 21 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 16 يناير 2020 م واسأعلن وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا أن بلاده تنتج حاليا 1.774 مليون برميل يوميا من النفط الخام، وهو رقم أعلى من تقدير قدمته شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة خلال شهر نوفمبر الماضي، والبالغ 1.6 مليون - 1.7 مليون برميل يوميًا.وأوضح سيلفا في تصريح صحفي في أبوجا اليوم أن نيجيريا تنتج وفقًا لحصتها المستهدفة في منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" البالغة 1.774 مليون برميل يوميا.وأشار إلى أنه يعمل على إصدار مشروع قانون لصناعة النفط طال تأجيله خلال الربع الثاني من العام، ويخطط لطرح جولة عطاءات لرقاع نفطية رئيسية بعد إقرار المشروع.وقال مسؤول بشركة النفط النيجيرية خلال شهر نوفمبر الماضي إن نيجيريا ستواصل التقيد بالتخفيضات الإنتاجية لأوبك. واتفقت المنظمة الشهر الماضي على زيادة تخفيضاتها الإنتاجية المستهدفة إلى 1.7 مليون برميل يوميا.// انتهى //03:42ت م0216