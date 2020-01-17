الرياض 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:فيصل بن بندر يجتمع بأمين الرياض ويستقبل سفير غينيا ويشيد بجمعية «بصمة»برعاية أمير الرياض.. المنصوري يُسلم ترخيص محطة الشحن الثانية لشركة "sats" السنغافوريةأمير الشمالية يطلع على حصر أعمال الغش والتستر التجارياستعراض مشروعات الإسكان التنموي بجازان وتكريم فريق النظام المالي "صرف""أمن المنشآت" تحتفل بتخريج عدد من الدورات التخصصية بمعهد محمد بن نايفرئيس حقوق الإنسان يتفقد دار رعاية المسنين في الرياض‏استمرار تمرين «السيف الذهبي» السعودي الفرنسينائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بمصرسفارة المملكة في مصر تُحَذِّر من الإعلانات الوهمية لرحلات الحج والعمرةالمملكة تشارك في معرض الكويت للطيران 2020مناقشة مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحيةإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقبل في سويسراكندا: إيران ملزمة بتعويض أسر ضحايا الطائرةروحاني يدفن الاتفاق النووي بعد "الصدمة الأوروبية"مصر تدين البيان التركي: أنقرة تطارد أوهاماً تاريخيةالسودان: صلاحيات مفتوحة للجنة التحقيق في «عملية المخابرات»// يتبع //06:02ت م0003