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الجمعة 1441/5/22 هـ الموافق 2020/01/17 م واس
الرياض 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
فيصل بن بندر يجتمع بأمين الرياض ويستقبل سفير غينيا ويشيد بجمعية «بصمة»
برعاية أمير الرياض.. المنصوري يُسلم ترخيص محطة الشحن الثانية لشركة "sats" السنغافورية
أمير الشمالية يطلع على حصر أعمال الغش والتستر التجاري
استعراض مشروعات الإسكان التنموي بجازان وتكريم فريق النظام المالي "صرف"
"أمن المنشآت" تحتفل بتخريج عدد من الدورات التخصصية بمعهد محمد بن نايف
رئيس حقوق الإنسان يتفقد دار رعاية المسنين في الرياض
استمرار تمرين «السيف الذهبي» السعودي الفرنسي
نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بمصر
سفارة المملكة في مصر تُحَذِّر من الإعلانات الوهمية لرحلات الحج والعمرة
المملكة تشارك في معرض الكويت للطيران 2020
مناقشة مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقبل في سويسرا
كندا: إيران ملزمة بتعويض أسر ضحايا الطائرة
روحاني يدفن الاتفاق النووي بعد "الصدمة الأوروبية"
مصر تدين البيان التركي: أنقرة تطارد أوهاماً تاريخية
السودان: صلاحيات مفتوحة للجنة التحقيق في «عملية المخابرات»
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