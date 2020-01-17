وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة وخط الاستجابة الإنسانية ) : إحراز المملكة المرتبة الأولـى عالميا في خط الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام المنفرط، وزيارة وفد منظمة الأمم المتحدة لـلـطفولـة «الـيونيسف» لمقر الـبرنامج الـسعودي لتنمية وإعمار اليمن بالـرياض، يعطي أكبر دليل على سعي المملكة الحثيث لإحلال السلام في اليمن، عطفا على مرجعيات الحل السياسي المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلـيتها التنفيذية، وعطفا علـى مخرجات الحوار الـوطني الـشامل، وعطفا كذلـك على الـقرارات الأممية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتلك معطيات تصب في رافد دعم الشرعية اليمنية، ومواجهة الانقلابيين المدعومين من قبل النظام الإيراني المتمرس على دعم المنظمات الإرهابية في المنطقة، ومن ضمنها الميليشيات الحوثية التي سعت منذ الانقلاب لوضع اليمن في حالة حرب وممارسة كافة الإرهاب مع أبناء اليمن.وواصلت : لـقد دأبت المملـكة علـى اتخاذ كافة الـسبل المؤدية لاستعادة مؤسسات الـدولـة الـيمنية، والـعمل الحثيث على دعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامته وسيادة أراضيه، وأهم السبل التي اتخذتها المملكة الجنوح إلى تسوية الأزمة العالقة سلما، وقد اتضح ذلك من ترحيب الرياض بالاتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في شهر نوفمبر من العام الفائت، وهو ترحيب لقي تثمينا عالميا، فالجهود المبذولـة للمملكة أدت للوصول إلى هذا الاتفاق الحيوي، تنفيذا لتوحيد الجهود من أجل احتواء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية.وبينت : ولا شك أن تلك الجهود المثمرة كانت محط إعجاب وتقدير دول العالم دون استثناء، وليس أدل على اهتمام المملكة بالشأن اليمني من الدعم اللامحدود لهذا البلد الـشقيق، حيث تصدرت المملكة المرتبة الأولـى المانحة للمساعدات الإنسانية لليمن، والـتي بلغ حجمها نحو 419 ملـيار دولار، وفقا لما جاء في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا» ، وهذا يعني فيما يعنيه أن المملكة حريصة أشد الحرص على مصالح اليمن، والدفاع عن سيادته وحمايته من عبث الانقلابيين وأعوانهم، وهو هـدف مازالت المملكة تمارسه على أوسع نطاق.وختمت : وعطفا على تلك المساعدات المقدمة لليمن، ووقوف المملكة إلى جانبه لاستعادة أمنه واستقراره، وطمأنينة أبنائه من براثن الميليشيات الحوثية الإرهابية، فإنها بذلـك تدشن مبادئها الـثابتة والـواضحة تجاه الأزمة الـيمنية، والمتمحورة في أهمية عودة الـسلام إلـى هـذا البلد الشقيق وقطع الطريق أمام أعدائه من الحوثيين وأذنابهم للحيلولة دون العبث بأمنه واستقراره، والعمل بمثابرة من أجل عودة الـيمن نحو حظيرتيه العربية والـدولـية، والخلاص من شبح الإرهاب المتمثل في الميليشيات الحوثية وأعوانها.// يتبع //06:02ت م0004