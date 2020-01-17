وأفادت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( توفير السكن الملائم ) : اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير السكن الملائم للمواطنين يتجلى في تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن هذا الموضوع محل اهتمامه الشخصي،حفظه الله، كما أن رؤية المملكة أكدت على تيسير امتلاك المساكن وسن الأنظمة واللوائح وتحفيز القطاع الخاص وتوفير حلول التمويل العقاري وبرامج الملكية السكنية بهدف زيادة معدل تملك المساكن.وتابعت : وبجهود مخلصة تمكن برنامح “سكني” التابع لوزارة الإسكان من تجاوز مستهدفاته للعام الماضي بخدمة آلاف الأسر من خلال الخيارات التمويلية والسكنية بالإضافة إلى تواصل أعمال التنفيذ والبناء في عشرات المشاريع بالشراكة مع المطورين العقاريين لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مختلف المناطق في مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق إلى جانب المخططات السكنية وتنفيذ وبناء وحدات متنوعة ومشروعات سكنية متكاملة.وقالت : ويستهدف البرنامج هذا العام ضخ مئات الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين وتطوير عشرات المخططات الجديدة في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين للحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم بما يرفع نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة.وختمت : وتهدف وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” وفق الرؤية إلى تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.// يتبع //06:02ت م0005