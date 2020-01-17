وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أردوغان.. هيمنة واستعمار وخراب ) : يأتي رفض أنقرة لسحب قواتها من العراق في سياق تسارع محاولات نظام أردوغان في تطبيق أجندات توسعية في المنطقة؛ تكشف تبني النظام التركي أيديولوجيات تحمل ذات التوجهات التخريبية التي تبناها نظام «الملالي» منذ نشأة مشروعه التخريبي قبل أربعة عقود، وما حمله من مساعٍ عبثية في تصدير الفوضى للمنطقة كوسيلة لبسط النفوذ والسيطرة.وواصلت : وفي هذه المرحلة، يحاول نظام أردوغان استنساخ سياسات طهران، في محاولة لسد الفراغ الذي سيتركه سلفه «الملالي» مع بدء انحسار مشروعه التخريبي في المنطقة، ليطل أردوغان بمشروع العثمنة وأحلام الخلافة، من أجل الهيمنة والتوسع في المنطقة والسطو على ثرواتها وتعطيل قدراتها. ولم يعد هذا المشروع خافياً على المنطقة، فنظام أردوغان، الذي وظف قوته الناعمة خلال الأعوام القليلة الماضية عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء؛ للترويج لمشروع العثمنة التوسعي، انتقل إلى مرحلة خطيرة، بداية بتوظيف الجماعات المتطرفة مثل «الإخوان» و«داعش»، واستخدامها أدوات ضغط، ومروراً بنشر القوات العسكرية في عدة دول عربية وفي المحيط الإقليمي، وانتهاء بالتدخل العسكري كما في سورية، وليبيا، وبوادر محاولة خلق صراع في العراق من خلال مساعي «أقلمة» المكون السني، ورفض خروج قواته العسكرية من العراق، ورفضه إرادة شعبها. كل هذا يحدث بشكل متسارع، يوحي بأن أردوغان يسعى لأخذ المساحة الشاغرة مع انحسار نفوذ الملالي في المنطقة، والمحصلة من حيث الأهداف والغايات لا تصب سوى في ذات الأهداف الاستعمارية من حيث إحلال الفوضى والخراب والدمار من أجل فرض الهيمنة.// يتبع //06:02ت م0007