طوكيو 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على صعود.وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 03ر117 نقطة، أو ما يعادل 49ر0% ، ليصل إلى 16ر24050 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 80ر6 نقطة، أو ما يعادل 39ر0% ، ليصل إلى 52ر1735 نقطة.// انتهى //07:20ت م0010