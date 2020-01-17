إسلام آباد 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات وزير الخارجية شاه محمود قريشي الذي أعرب عن قلق بلاده إزاء تزايد التهديدات العسكرية من جانب الهند.واهتمت بلقاء كبار المسئولين العسكريين والأمنيين الباكستانيين برئيس الوزراء عمران خان في إسلام آباد لمناقشة التحديات الأمنية الداخلية والإقليمية التي تواجهها باكستان.وسلطت الضوء على تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي حذر من أن أي حرب جديدة في المنطقة ستعود بنتائج كارثية على باكستان.وأشارت إلى الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن مبادرة باكستان الدبلوماسية لتخفيف التوتر في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.وتابعت أعمال البحث والإنقاذ الجارية في المناطق التي تضررت بالأمطار والانهيارات الجليدية في إقليمي كشمير الحرة وبلوشستان.وعرجت إلى مناقشة مجلس الأمن الدولي الوضع الأمني والإنساني في إقليم كشمير للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، وترحيب باكستان بذلك، واحتجاج الهند لدى الصين على إثارة هذه المسألة في مجلس الأمن الدولي.ونشرت إعلان باكستان عن إبداء حركة طالبان الأفغانية استعدادها على خفض العنف المسلح في أفغانستان لإنجاح عملية السلام الافغانية.وتابعت صحف باكستان في الشأن الدولي دعوة كندا وأوكرانيا وبريطانيا والسويد وأفغانستان وهولندا إلى إجراء تحقيق دولي شفاف في سقوط طائرة ركاب أوكرانية خارج طهران الأسبوع الماضي.// انتهى //09:00ت م0013