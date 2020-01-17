جدة 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة شمل جدة والقنفذة والليث والعاصمة المقدسة والخرمة وخليص وتربة ورابغ والجموم وبحرة والمويه ورنية.وبينت الهيئة أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله تعالى - الساعة الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.// انتهى //10:24ت م0018