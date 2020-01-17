الطائف 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واستواصل جمعية العون الخيرية بالطائف تسليم الأسر المستفيدة من الجمعية " كسوة الشتاء"، المتضمنة ملابس شتوية خارجية وداخلية.وأوضحت الجمعية أن كسوة الشتاء من ضمن المساعدات التي تقدمها الجمعية بشكل سنوي, إضافة إلى برامج المساعدات العينية والمالية التي تقدمها بشكل دائم للمحتاجين والمستفيدين من الجمعية، مشيرةً إلى أن لديها جميع بيانات المستفيدين المسجلين في الجمعية، حيث جرى تأمين أكثر من 900 بطانية، ونحو 684 طقم بيجامة شتوي، وأكثر من 1000 ثوب شتوي، والعديد من كوبونات الكسوة النسائية.وأفادت أنها تعمل على إيصال جميع خدماتها إلى جميع المستفيدين والوقوف مع الأسر التي تحتاج إلى المساعدة، وأنها تتواصل مع الجميع من محبي الخير وتستقبل ما تجود به أنفسهم لدعم المستفيدين في أعمالها الخيرية والإنسانية.// انتهى //10:38ت م0019