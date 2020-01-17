الكويت 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسزار أعضاء الوفد السعودي في ختام مُشاركتهم بالمخيم الكشفي السنوي الثالث والسبعين بالكويت أمس، متحف بيت العثمان، حيث اطلعوا على أجزائه المختلفة، وما يضمه بين جنباته من معروضات ومقتنيات تاريخية، تحكي تاريخ دولة الكويت الشقيقة ، ومحتويات تعطي صورة شاملة ومعبرة عما يحمله تاريخها من مضامين ثقافية وحضارية.وأكد رئيس الوفد السعودي خالد عبدالعزيز العيسى، خلال الزيارة أهمية مثل تلك الزيارات لتعزيز قيمة وأهمية المحافظة على التراث والمقتنيات الشعبية لدى الأبناء باعتبارها مرآة لثقافة أي الوطن توثّق حياة الأجداد، ونبراساً يُنير طريق الأبناء، ودعا المشاركين خلال الزيارة إلى أهمية الاستفادة من تلك المتاحف واستثمارها في تفعيل المنهج الكشفي و الطريقة الكشفية في مفردة شارات الهواية.// انتهى //11:17ت م0023