الخرطوم 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأدية رئيس وأعضاء لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الخرطوم أمس الأول القسم أمس أمام رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان.ونشرت إعلان البنك الدولي إرسال فريق عمل مشترك ومتعدد التخصصات لإجراء دراسة تقييمية لأجل الوقوف على الاحتياجات الأساسية لوزارة الري السودانية ومن ثم تحديد المعالجات اللازمة.وركزت على حض المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث أمس، أمام مجلس الأمن في نيويورك، الفرقاء اليمنيين على تحريك العملية السياسية في اليمن.وسلطت الضوء على اقتحام مستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك أمس تحت حراسة جيش الاحتلال، فيما دنست شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة.ولفتت الانتباه إلى استمرار المعارك العنيفة والقصف المتبادل بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة ، في محافظة إدلب السورية.وأولت اهتماما بتأكيد مصر خطورة التأثير السلبي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.وعرجت على تأكيد خمس دول قتل مواطنوها عندما أسقطت إيران طائرة ركاب الأسبوع الماضي، وأن على طهران دفع تعويضات لعائلات الضحايا.// انتهى //11:31ت م0025