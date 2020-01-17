بيت لحم 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ثلاثة فلسطينيين بينهم أسير محرر، من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.وأفادت مصادر محلية في بيت لحم ، أن جيش الاحتلال اعتقل، الأسير المحرر رمزي محمد الهريمي ، من شارع الصف، وعبد الله إبراهيم جواريش من جبل المالح وسط بيت لحم، وزيد محمد الهريمي من قرية أبو انجيم شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.وفي السياق ذاته داهمت جيش الاحتلال مناطق هندازة، ورفيدة، وحرملة، ورخمة في مدينة بيت لحم، دون ان يبلغ عن اعتقالات.// انتهى //11:55ت م0028